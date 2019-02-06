韓國女孩不好追！92.7％認為經濟能力是擇偶重要條件

2019-02-06 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕想追韓國女孩嗎？先等你有錢再說！南韓健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs），調查了1324名年齡在20歲至44歲之間的未婚女性，其中高達92.7％都認為經濟能力是擇偶的重要因素之一。

據《韓國先驅報》報導，在這項多重選項的調查中，可以發現韓國女性在選擇配偶時，重要條件包括性格、做家事和養育小孩的態度、身體健康、理解彼此的職業、經濟能力。

此外，87.1％的受訪女性勾選了另一半的工作是什麼非常重要，將家庭背景視為重點的也有89.8％，對於教育背景則有55％的人重視。

該機構也調查了1140名未婚男性，跟女性92.7％的比率相較，只有53％認為經濟能力是擇偶的重要因素。韓國男性對於擇偶的重要條件則是性格、健康、對家務和養育小孩的態度、了解彼此的職業和分享興趣。

49.9％的受訪男性認為另一半的工作是什麼非常重要，75％覺得對方的家庭背景很重要，31％重視教育背景。

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