央視春晚飄濃濃黨味 中國網民紛紛吐槽

2019-02-06 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕2019年的中國央視春晚一如既往地歌頌中國共產黨領導下的「國富民強」、「有國才有家」，外媒報導，近幾年的中國央視春晚均帶有強烈的政治宣傳色彩。無論是歌曲還是台詞都隱含著「新時代中國特色社會主義」的主旋律，今年的春晚由於官方意識形態氣氛濃烈，再度遭到中國網民的批評。

《自由亞洲電台》報導，於4日除夕夜播出的2019年央視春晚有著關於中國夢、慶祝新中國成立七十週年的歌曲節目，還播放歌頌中共工農紅軍的歌曲：「再送紅軍又一年，井岡紅山換新年，幸福花開映笑臉。英雄禮讚世代傳」。北京異議學者查建國認為，此次春晚如同往年「以歌功頌德，歌頌大好形勢為主旋律」。

不少中國網民吐槽，雖然今年春晚少了「大國崛起」、「厲害了我的國」的內容，但意識形態、民族復興等元素依然存在。中國異議人士、「中國輿論監督網」負責人李新德就指出，今年的春晚「政治氣氛非常濃厚」，還添加一些緊跟形勢的小節目，「比如葛優的兒子見誰都喊媽媽，那就是中國目前的一大特色，就是傳銷、直銷」。

長期發表批評中國當局文章的安徽網絡作家呂千榮則表示，雖然每年春晚都散發紅色意識形態，但他認為，今年的春晚還沒有往年好看，娛樂性也沒有以前強。

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