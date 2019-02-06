聽到川普說「停止政黨惡鬥」 反對黨領袖「拍手」成亮點...

2019-02-06 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週二在國會發表國情咨文，坐在他後方的除了副總統彭斯，還有近來因美墨邊境築牆經費一事與他針鋒相對的眾院院長裴洛西（Nancy Pelosi）。有媒體捕捉到，裴洛西在川普談到政黨應放下對立、尋求合作的橋段時，鼓掌方式非常特別，讓外界議論紛紛。

國情咨文除了聚焦美國總統外，坐在後方的參、眾兩院院長因會一同入鏡，一舉一動同樣受到檢視。當中引發討論的一幕，是川普在談到「我們必須終止政黨惡鬥、對抗與報復，去擁抱那潛力無窮的合作機會、妥協讓步的可能性以及共同利益。」

川普語畢，全場起立鼓掌，裴洛西也起身鼓掌致意，但她刻意將手臂伸長對著川普拍手，川普此時也回頭望向裴洛西點頭示意，裴洛西接著才把手收起，這一幕恰好被《紐約時報》記者捕捉到。以裴洛西為首的民主黨不願在預算中加入川普主張的築牆經費，導致美政府部分機構被迫關門，時間之久打破歷史紀錄，兩人在這段期間也屢屢隔空叫陣，互不相讓。

除了上述橋段外，裴洛西在整場國情咨文也透過鼓掌表達對各項議題的立場。像是在川普談論到，目前國會的女性成員，是自美國會通過憲法修正案賦予女性投票權一個世紀後最多時，裴洛西立刻起身，抬起雙手要群眾將目光放在台下的女性議員。但川普在提到非裔、拉丁裔和亞裔美國人失業率達到史上新低時，裴洛西未起身也不拍手。

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