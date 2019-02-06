海獅會寂寞？漁民差點被拖下水 被咬到鮮血直流

2019-02-06 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕海獅太寂寞想找人陪嗎？美國塞爾特號漁船在阿拉斯加桑德波因特（Sand Point）港口停靠時，一名船員正忙著整理漁網，突然有隻海獅從海裡衝出來試圖將他拖入水中，過程中船員右大腿被咬到鮮血淋漓，如果他沒有死命抓住漁網，很有可能會落水溺斃。

據《福斯新聞》報導，這是自2017年以來，該港口發生的第3次海獅襲擊案件。船員遭攻擊後被其漁民送往醫院治療，經過6小時的診治才出院回家。當地公共安全部門呼籲，民眾在碼頭或船隻上時，都要隨時注意周圍環境，避免憾事發生。

熟知此事的知情人士透露，越來越多的海獅會襲擊人類，在加拿大就曾有一名穿著白色洋裝的少女坐在碼頭邊緣，結果被海獅咬住屁股拖進弗雷澤河，幸好迅速被救出。

知情人士說，塞爾特號漁船船長告訴他，阿拉斯加桑德波因特碼頭不適合帶著小孩過來遊玩，因為那裡並不安全。

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