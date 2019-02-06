暖化加速！南極底下現巨大空洞 面積約3.4個大安區...

2019-02-06 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕位於南極大陸西部南冰洋阿蒙森海的思韋茨冰川，科學家竟然在其下方居然發現一個巨大的神秘空洞，面積竟然等同3分之2個美國曼哈頓，大約是3.4個台北市大安區的大小，證明冰川正在加速融化。而若是思韋茨冰川完全融化，將會造成全球海平面上升61公分。

綜合外媒報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）的噴射推進實驗室（JPL）的研究團隊，1月30日於美國科學期刊《科學先端》（Science Advances）發表最新論文，內容指出思韋茨冰川於1992至2007年之間流動速度增加，冰川越來越薄，海岸線也不斷向後退。

除此之外，科學家竟然還在思韋茨冰川下發現一個巨大空洞，面積相當於美國紐約市曼哈頓陸地的3分之2大小（約40平方公里），約為3.4個大安區的大小，高度約1000英呎（約305公尺），可容納140億噸的冰，但在過去3年以來已經全部溶化。

論文主筆梅利洛（Pietro Milillo）表示，數年來一直在懷疑思韋茨冰川對下方基岩的附著開始不夠緊密，而此次發現證明了此疑慮，因為冰川下洞穴的大小對冰川融化有關鍵性的影響，洞穴越大代表會有更多水帶著熱量流入，加速冰川溶解。

令人擔心的是，思韋茨冰川大小約略等於美國佛羅里達州（170平方公里），對當前全球海平面上升的貢獻率約為4%，若是完全溶化將會讓海平面上升61公分。

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