母雞受傷不把牠燉湯 他還花5000元帶去照X光

2019-02-06 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子日前遛著寵物母雞，母雞不慎受傷，男子帶他去醫院照了X光，醫藥費1千多元人民幣（約5千元台幣）。他表示：「我已經把它當朋友了。」

綜合媒體報導，中國重慶1名37歲男子陳輝，日前帶著寵物母雞「小黑黑」出門散步，結果「小黑黑」的腳卡在水溝縫隙，陳輝將「小黑黑」的腳拔出後，但「小黑黑」回家後便無法站立，連喜愛的食物也不吃，令他著急得不知該如何是好。

陳輝向鄰居詢問該如何是好，結果一堆人叫他燉湯，令他相當無奈，最後有人介紹動物醫院給他，他才帶著「小黑黑」去醫院，接受儀器檢查，還拍了X光片，醫藥費1千多元人民幣（約5千元台幣），情況逐漸好轉。

陳輝表示，「小黑黑」是朋友送他的4隻小雞之一，說他們長大了便要殺來吃，然而其中3隻卻夭折，只剩下母雞「小黑黑」，陳輝見牠有靈性，且自己也喜歡小動物，便將他留了下來，他表示：「牠還會下蛋。我已經把牠當朋友了，家人也不反對餵養牠。」

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