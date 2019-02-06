劉鶴前腳剛走...美跨黨派議員劍指中興 再提制裁法案

2019-02-06 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊大廠華為遭西方先進國家紛紛抵制，加上被美國司法部起訴，局勢陷入一片水深火熱。同為中國通訊領頭羊的中興，繼先前因違反美國制裁法令遭重罰後，美國會議員再度出手提案，只要再違反美國法令，便對中興重啟制裁。

《路透》報導，中興先前違反美國制裁令，與伊朗、北韓有商業往來，中興後來認罪。但美國總統川普後來決定撤銷對中興的懲罰，允許其與美企恢復商業活動，此舉惹惱了包括自家共和黨人等多數國會議員。

共和黨參議員魯比歐、柯林斯和莫蘭與民主黨范荷倫、華倫和華納等跨黨派提案，若中國通訊公司違反美國法令或政府協議，便能再次對中興實施制裁。報導指出，多數美國會議員視中興和華為為國安威脅，認為若採用其產品，美國的機敏資訊對中國來說將唾手可得。本次的提案也是美議員二度衝著中興而來。

值得注意的是，提案時間點正好落在美司法部剛向加拿大請求引渡華為財務長孟晚舟，更是距川普接見中國國務院副總理劉鶴僅數日。劉鶴當時公開宣讀習近平給川普的信，呼籲美中各讓一步，展現低姿態，強調川習之間的好交情，並承諾未來會採購更多的美國大豆。不過，川普對中方代表團重申，90天談判為「硬性期限」（hard deadline），若3月1日美中無法達成滿意結果，美國將如期於3月2日調高關稅。

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