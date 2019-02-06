來自台灣的喜氣！蔡總統春節紅包 讓歐洲議員驚艷

2019-02-06 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日是大年初二，「台灣民俗廟會文化展」也在今天登上歐洲議會，除了多樣台灣廟會文物出現外，我駐歐盟代表曾厚仁也在現場發送總統蔡英文的一元紅包，讓多位歐洲議員相當驚艷，表示要好好保留。

中央社報導，「台灣廟會民俗文化展」今日歐洲議會舉行開幕儀式，包括友台小組主席藍根（Werner Langen）、副主席科瓦契夫（Andrey Kovatchev）等議員在內，共有數百人出席，現場十分熱鬧。

展覽中展出數十張大甲鎮瀾宮、北港朝天宮及鹿港天后宮等知名廟宇相片，另有經大甲鎮瀾宮授權複製涼傘、繡旗、執事牌等遶境文物，還擺設了一尊三太子在現場，吸引參觀者爭相合照。

此外，因展覽適逢春節，蔡英文的春節紅包也首度進入歐洲議會，駐歐盟代表曾厚仁代替總統向現場出席的歐洲議員及來賓發送春節紅包，並向他們說明是由蔡總統與副總統陳建仁共同署名；給歐洲議員們的紅包封面是印著燙金「福」字的金色小豬，紅包內頁則以民國108年新鑄新台幣一元硬幣為太陽搭配玉山圖像，象徵一元復始，萬象更新。

許多議員收到紅包後十分驚喜，其中友台小組前主席譚諾克（Charles Tannock）聽到是蔡總統的紅包，更是直言「太棒了」，當場拿起來仔細端詳，並表示會好好保留做為紀念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/