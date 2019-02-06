澳洲打工度假要小心！農場主人涉嫌囚禁、性虐背包客

澳洲54歲農民布里斯托（Gene Charles Bristow），涉嫌以打工的機會將24歲的比利時女背包客引誘到農場，將其囚禁並性虐。澳洲農場示意圖。（彭博）

2019-02-06 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣不少年輕人都會去澳洲打工度假，但真的要小心雇主！澳洲54歲農民布里斯托（Gene Charles Bristow），涉嫌以打工的機會引誘一名24歲的比利時女背包客，將其囚禁到他的農場裡進行性侵與性虐，他近來受審時聲稱自己無罪，所有指控都是捏造的。

據《BBC》報導，當時女背包客在網路上刊出自己正在找工作的訊息，布里斯托隨即與她聯繫，並將其載到距離阿得雷德150公里遠的農場，但一下車他就拿著假槍威脅對方就範，接著便將她關到豬棚裡多次強姦。

檢察官方達斯（Michael Foundas）表示，全案顯然是個有預謀且經過深思熟慮的計劃，被告布里斯托將一名年輕的女性背包客引誘到他的農場，受害者被迫違背自己的意願並受到性虐待。

該名女子一度設法掙脫，並使用她的電腦向親戚與警察發送訊息，但隨後她又將自己綁好，因為布里斯托威脅女子，如果試圖逃跑就會把她殺了。

檢察官指出，布里斯托第2天將受害者帶到一個城鎮釋放，因為他被警方的搜查行動嚇壞了。被告辯護律師則表示，布里斯托否認自己性侵對方，也不曾違反該名女子的意願逼她做些什麼。

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