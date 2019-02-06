中國強力打壓宗教自由 美智庫抨擊：有如納粹德國

2019-02-06 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫傳統基金會5日在華盛頓舉行研討會，關注宗教自由在中國面臨的威脅，並探討美國能採取何種策略使中國改善。出席會議的美國對華援助協會創辦人兼主席傅希秋批評，目前中國當局對宗教的打壓堪比納粹統治下的德國。

《美國之音》報導，參與研討會的與會者一致認為，2018年中國的各個宗教面臨前所未有的威脅。美國對華援助協會近日公布的年度報告指出，2018年中國政教關係最大的變化是「政治掛帥，統領宗教」，如國歌進教堂、毛澤東和習近平的畫像掛在教會講台兩旁等，種種跡象顯示，中國當局毫不掩飾黨對宗教的管控。

對華援助協會創辦人兼主席傅希秋表示，過去一年以來，中國的所有宗教都受到嚴厲打壓，中國當局的宗教政策堪比文革時期，甚至是納粹德國。傅希秋說：「我後來做了一些歷史上的搜索，發現在1935年到1945年納粹時期，德國納粹當時扶持起來的國家教會，也是牧師坐在台上，頭頂上和講台下面都是掛著納粹的標誌」。

對於美國能如何改善中國的宗教自由，維吾爾人權項目主席努瑞·圖爾克（Nury Turkel）認為，美國應該持續發聲，「習近平領導下的中國政府依然在意他們在國際社會的形象，公開地點名羞辱是重要手段之一。我們必須實話實說，閉門談判、靜默外交、不傷害中國人民的感情，不惹惱中國政府的傳統方式是走不通的」。

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