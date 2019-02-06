印度北疆規模5.6強震 目前未傳出災損

〔中央社〕歐洲與地中海地震中心（EMSC）說，規模5.6強震今天襲擊印度北疆查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）附近地區。截至目前，尚未傳出人員傷亡或是財產損失。
歐洲與地中海地震中心指出，震央在查摩與克什米爾省首府斯利那加（Srinagar）西北方118公里處。
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