旁聽國情咨文演說 李凈瑜：美關注台人權遭迫害

2019-02-06 03:00

〔中央社〕非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜獲聯邦眾議員史密斯邀請，將出席美國總統川普今晚國情咨文演說。李凈瑜表示，這代表美國對台灣人權遭到迫害的關注。

李凈瑜去年12月控訴丈夫李明哲在獄中遭非人道待遇，中國方面隨後禁止她探監3個月。為了尋求國際聲援，李凈瑜抵達華府，尋求國際奧援。

她今天出席華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）一場討論中國對宗教自由威脅研討會時，特別帶著明信片請與會學者專家寫信給李明哲，支持李明哲。

她在會後接受訪問時表示，希望大家能寄一封信給李明哲或關注中國的政治犯。卡片的郵寄就能產生社會運動，包括中國官方、郵差、許多人都會看到這樣的訊息，得以突破中國的訊息封鎖，或是達到循序漸進改變的可能。

至於此行，李凈瑜表示，依據台灣關係法，台灣人權遭到迫害時，美國有權關注。美方對李明哲個案十分清楚，美方有自己的營救方式，也在過程中給予她溫暖。寄明信片就是表達對中國的人權處理不認同的方式。

李凈瑜指出，從李明哲事件發生之初，她就清楚，會以國際救援方式尋求協助，因為這不是她和李明哲兩個人的問題。中國長期對台灣文攻武嚇，普遍迫害台灣2300萬人的人權，台灣無法參加世界衛生大會（WHA）就是一例，這是中國迫害台灣每個人的健康權。台灣人權被迫害不是只有她和李明哲，所有台灣人都被迫面對，只是李明哲的個案更為立即。

對於能獲得美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）邀請出席川普今晚的國情咨文演說，李凈瑜表示，史密斯是她上回前來華府參加呼籲中國釋放李明哲聽證會的主辦人，遁F3M5001.CAP 02/06/19 02:54:54旁聽國情咨文演說 李凈瑜：美關注台人權遭迫害〔中央社〕非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜獲聯邦眾議員史密斯邀請，將出席美國總統川普今晚國情咨文演說。李凈瑜表示，這代表美國對台灣人權遭到迫害的關注。

李凈瑜去年12月控訴丈夫李明哲在獄中遭非人道待遇，中國方面隨後禁止她探監3個月。為了尋求國際聲援，李凈瑜抵達華府，尋求國際奧援。

她今天出席華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）一場討論中國對宗教自由威脅研討會時，特別帶著明信片請與會學者專家寫信給李明哲，支持李明哲。

她在會後接受訪問時表示，希望大家能寄一封信給李明哲或關注中國的政治犯。卡片的郵寄就能產生社會運動，包括中國官方、郵差、許多人都會看到這樣的訊息，得以突破中國的訊息封鎖，或是達到循序漸進改變的可能。

至於此行，李凈瑜表示，依據台灣關係法，台灣人權遭到迫害時，美國有權關注。美方對李明哲個案十分清楚，美方有自己的營救方式，也在過程中給予她溫暖。寄明信片就是表達對中國的人權處理不認同的方式。

李凈瑜指出，從李明哲事件發生之初，她就清楚，會以國際救援方式尋求協助，因為這不是她和李明哲兩個人的問題。中國長期對台灣文攻武嚇，普遍迫害台灣2300萬人的人權，台灣無法參加世界衛生大會（WHA）就是一例，這是中國迫害台灣每個人的健康權。台灣人權被迫害不是只有她和李明哲，所有台灣人都被迫面對，只是李明哲的個案更為立即。

對於能獲得美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）邀請出席川普今晚的國情咨文演說，李凈瑜表示，史密斯是她上回前來華府參加呼籲中國釋放李明哲聽證會的主辦人，對李明哲案十分關注。這次正巧碰上國情咨文演說，史密斯成為邀請人，也代表美國關注台灣人權遭到迫害。

李凈瑜此行還將拜會美國國務院官員與美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）等機構。

非政府組織（NGO）工作者李明哲2017年11月28日被中國依「顛覆國家政權罪」判刑5年，褫奪政治權利2年，目前關押在中國湖南省赤山監獄。李凈瑜自去年9月過後，數次申請探監被拒，直到12月才得以探視到李明哲。

李凈瑜去年12月24日舉行記者會表示，獄方凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物，因而暴瘦。中國湖南省赤山監獄則在1月發送「告知書」，通知李凈瑜3個月內不得會見李明哲。（編輯：嚴思祺）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/