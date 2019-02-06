傳華為疑竊取美商鑽石玻璃技術 遭美方搜索

2019-02-06 00:46

〔中央社〕美國司法部1月起訴中國華為公司，罪名包括竊取電訊商T-Mobile的機器人技術。但華為還疑似試圖竊取美國玻璃螢幕公司阿汗半導體的技術，華為在聖地牙哥的實驗室也傳遭美方搜索。

彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）報導，阿汗半導體公司（Akhan Semiconductor Inc.）利用讓玻璃一面塗上一層超薄人工鑽石的技術，研發名為「米拉吉鑽石玻璃」（Miraj Diamond Glass）的手機螢幕產品，號稱硬度可比目前業界標準的「大猩猩玻璃」（Gorilla Glass）螢幕強6倍，耐刮度強10倍。

報導稱，華為2016年8月開始和阿汗半導體接觸表達採購意願，雙方在2017年2月簽署意向書，阿汗半導體同意提供兩個米拉吉玻璃樣本給華為在加州聖地牙哥的辦公室，華為則承諾收到後60天內返還所有樣本，且任何測試不得破壞樣本。

阿汗半導體營運長舒包甫（Carl Shurboff）表示，他寄給華為的文件，還載明華為須遵守美國的出口法令，包括規範武器材料出口的國際武器貿易條例（ITAR）。由於鑽石塗層可能用於製造雷射武器，因此列在這份條例的管制名單中。

去年3月26日，阿汗半導體將一個改善後的米拉吉玻璃樣本，寄給華為在聖地牙哥的工程師安姬兒．韓（Angel Han，譯音）。但華為卻未依約在兩個月後準時返還樣本，直到去年8月2日阿汗半導體才收到樣本，且這片鑽石玻璃不僅有刮痕，還裂成兩塊，並有3個碎片消失。

阿汗半導體於是通知美國聯邦調查局（FBI）。FBI調查後認為，華為使用100千瓦的雷射將阿汗半導體的玻璃樣本爆破，威力足以作為武器。

FBI隨後要求阿汗半導體執行長亞當汗（Adam Khan）和營運長舒包甫臥底蒐證。兩人今年1月和華為代表在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）期間見面時，成功錄音錄到華為代表承認將樣本寄到中國，明顯違反合約和美國ITAR出口法令。

亞當汗和舒包甫表示，他們1月28日晚間接獲FBI探員和美國紐約布魯克林助理檢察官凱斯勒（David Kessler）告知，FBI當天上午已突擊搜索華為在聖地牙哥的設施，但未清楚說明搜索內容。

當天也是美國司法部宣布以23項罪名起訴華為的日子，而凱斯勒正是起訴華為財務長孟晚舟違反美方伊朗制裁禁令的檢察官。

彭博商業周刊數度向華為尋求評論，至今尚未接獲回應。美國紐約東區聯邦檢察官辦公室和FBI也雙雙拒絕對消息置評。

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