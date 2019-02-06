郭仲熙訪北海道釧路市 王柏融丹頂鶴成話題

2019-02-06 00:22

〔中央社〕駐日副代表郭仲熙3日率團到日本北海道札幌市主持台灣大冰雕開幕典禮後，5日訪問釧路市政府及丹頂鶴的故鄉鶴居村。旅日棒球好手王柏融與丹頂鶴成了交流會的話題。

郭仲熙在駐日代表處札幌分處處長周學佑的陪同下，4日下午搭乘特急列車從北海道千歲市約花了4小時才於晚間10時許抵達北海道東部的釧路車站，釧路市長蝦名大也前來歡迎，在零下5度、體感溫度零下16度的寒天中，讓郭仲熙一行感到很溫馨。

郭仲熙一行今天到釧路市政府拜會副市長岩隈敏彥、議長草島守之，一進釧路市政府辦公廳舍就受到市府職員列隊鼓掌熱烈歡迎。

郭仲熙展露流利的日語與字字珠璣的雙關語，讓岩隈、草島等人相當佩服他的口才。

郭仲熙特別吟誦了「編織台日羈絆（紐帶）的丹頂鶴」的俳句（詩），形容台日因丹頂鶴關係更為緊密。他說，2011年他曾參與釧路市贈送一對丹頂鶴到台灣的儀式，這一對丹頂鶴在台北市立動物園備受歡迎，雖說是送，其實是借，但至今台灣還沒歸還。

丹頂鶴又稱仙鶴、白鶴，因頭頂有紅肉冠而得名，是東亞地區特有的鳥種，因體態優雅、顏色分明，所以被視為吉祥、忠貞、長壽的象徵。2011年是中華民國紀念建國100年，釧路市特別贈送BIG、KIKA這對丹頂鶴給台北市立動物園。

除了丹頂鶴讓台日關係更上一層樓，岩隈今天在與郭仲熙會談時，特別言及台灣的棒球好手、「4割男」王柏融被以北海道為據點的日本職棒火腿鬥士隊網羅一事。

岩隈說：「真是抱歉，王柏融被我們北海道請來了，希望他加入日本火腿鬥士隊能助隊奪勝。」郭仲熙回應說：「王柏融轉戰日本職棒，也是台日友好的象徵，如果王柏融加入日本火腿鬥士隊能幫助奪勝，他在台灣會更受歡迎。」

此外，郭仲熙感謝釧路市政府每年邀請台灣的留學生到釧路市參加划船比賽，進行交流。

釧路市府與台灣的交情好，釧路市議會是第一個成立日台友好促進議員聯盟的市議會。

郭仲熙一行在拜訪釧路市政府之後，前往鶴居村公所拜訪，受到鶴居村村長大石正行率多名職員的熱情歡迎。大石知道今天是農曆新年大年初一，特別用中文講了一句「大家新年快樂」。

大石表示，丹頂鶴在日本被列為特別天然紀念物，在釧路市約有1000多隻丹頂鶴，其中有半數集中在鶴居村，外籍遊客當中，台灣、歐洲遊客多。

大石說，鶴居村與台灣致力於推動自行車國際交流，中華民國自行車騎士協會與日本摩周湖觀光協會、NPO法人鶴居村觀光協會簽署了有關推動觀光合作的協定。

大石特別把這兩份協定擺設在會客室的桌前，還特別製作印有「熱烈歡迎台北駐日經濟文化代表處」及台日兩國國旗的桌墊，最後還請出鶴居村的吉祥物小鶴，與大家一起拍照留影。

在拜會鶴居村公所之後，郭仲熙一行在專人導覽下前往鶴居伊藤丹頂鶴保護區，觀賞丹頂鶴。在這個丹頂鶴保護區，每年11月至3月，可看到丹頂鶴前來覓食，視天候而定，今天天氣晴朗，200多隻丹頂鶴聚集，有專人餵食。

鶴居村是被神秘的釧路濕原（濕地）所環抱的小村落，遊客除了可以欣賞丹頂鶴，還可以划獨木舟、騎自行車，享受榮獲日本頂級獎的起司、紅酒，還可接觸綿羊、馬等動物，並且享受天然溫泉。（編輯：林治平）

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