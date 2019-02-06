當街甩嬰兒籌旅費！超扯俄羅斯夫婦檔在馬來西亞被捕

2019-02-06 12:35

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了完成環遊世界的夢想，就地進行街頭表演籌旅費，乃全球各地角落不時令人會心一笑的景象。但臉書近日卻流出一段拿嬰兒賣藝的1分23秒影片，讓嬰兒當街表演高空拋甩的兇手正是她從俄羅斯玩到馬來西亞的背包客雙親，兩人4日下午於馬國首都吉隆坡雙雙被捕，提前中止這場令人提心吊膽的3人行。

事發地點為吉隆坡商業和娛樂場所集中區域武吉免登（Bukit Bintang），和另一半都不到30歲的涉案俄國男子，抓著他4個月大的女兒腳踝處，當眾甩盪拋接，還有音樂與人聲助陣，女嬰身上當時只穿尿布，引發路人圍觀攝影。

由於虐嬰行徑過於駭人，路見不平的民眾上傳影片，點閱數立刻破萬；臉書至今未將影片下架，聲稱它可能有助拯救那名女嬰，目前僅加上「可能出現不利兒童或青少年的暴力」警語。當局獲報後，4日下午終於巡線處理。而這對夫婦當時正進行另一場表演，還自稱孩子沒有受傷跡象，疑似「效法」俄國女子福克納（Lena Fokina）近年推廣的高度爭議「寶寶瑜伽」。

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