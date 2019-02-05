面對中國刻意曲解中梵協議 教廷：不要強迫信徒進愛國教會

2019-02-05 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國與梵蒂岡在2018年9月簽定《主教任命臨時協議》，這也是雙方首次簽署協議，被外界視為雙方關係有了重大進展；不過近期有教廷的高層在接受媒體專訪時表示，不希望這個協議被當成工具，用以強迫中國的天主教徒必須在愛國教會註冊，而這也是教廷首次對《中梵協議》簽署之後所引發的爭議做出表態。

綜合外媒報導，即將在3月訪台的教廷萬民福音部長費洛尼（Fernando Filoni），日前接受《羅馬觀察報》專訪時暢談天主教會在中國的狀況，費洛尼指出，中梵協議是具有歷史重要性的教會事件，依照協議規定，中國須承認教宗的特殊角色，而中國教會所謂的「獨立自辦原則」也應被重新理解；因此費洛尼希望不要再聽到或閱讀到有中國地方政府官員，把中梵協議當作工具，強迫人們做那些中國法律自身都不要求的事，比如在愛國教會註冊。

費洛尼指出，教會反對自私、 封閉與控制的「愛國主義」（Patriotism），教會認同的是「對祖國的愛」（Love of country），這象徵尊重個人知識根源與文化、促進公眾利益，以及政府機制應信賴自己的人民；針對教廷要求中國地下主教遜位給愛國主教，是否要逼地下教會消失的問題，費洛尼表示，自己在香港任職時就對中國地下教會信眾的困境時有所聞；他強調，教會並非要地下教會向官方投降，而是希望中國教免於分裂，就算地下教會消失，地下信徒仍可繼續保持傳統與信仰。

這次的專訪，也是教廷首次表態，希望中國政府不要強迫天主教神職人員與信徒，在中國當局控制的愛國教會註冊登記；過去香港退休樞機主教陳日君就曾撰文指出，中國當局透協議追殺地下教會的神職人員，要他們加入、向愛國教會註冊，還說這是教宗的意思，陳日君批評「教廷態度吞吞吐吐，苦了蒙在鼓裡的信徒」。

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