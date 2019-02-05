中國人少吃點豬肉 環保組織：可以有效減少溫室氣體

2019-02-05 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕溫室效應所造成的全球暖化現象，更導致極端氣候頻頻出現；針對改善作法，近日有國際環保團體提出一個另類的建議，指出若中國人少吃點豬肉，對於減少溫室氣體的排放量將有非常大的助益。

根據《法國國際廣播電台》報導，世界觀察研究所（Worldwatch Institute）指出，豬肉是全世界食用量最大的肉類，而亞洲又是吃豬肉最多的地區，其中中國人吃豬肉的數量位居世界之冠，全球有一半的豬肉是被中國人吃下肚。

根據環境工作組（Environmental Working Group）的推估，中國是全球溫室氣體排放量最多的國家，認為與中國人愛吃豬肉不無關係，若從碳足跡來看，每消耗1公斤的豬肉，可以讓一輛日產小轎車走79公里的距離，相較於1公斤的豆腐，僅能讓車行走13公里的差異極大。

而大量飼養肉豬，除了會大量消耗大豆在內等飼料，亦會耗費大量的水，更會衍生出大量的廢料與甲烷，將帶給地球及大的負擔；根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計數據指出，全球的溫室氣體有14.5%是飼養牲畜所產生；而根據美國關注團體野生援助（WildAid）的數據，認為如果中國人的食肉量可以減半，那未來10年中國的溫室氣體排放量可以減少將近10%。

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