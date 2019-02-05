武裝份子脅持新加坡原油輪 船東籲喀麥隆政府介入

2019-02-05 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕一艘在新加坡註冊原油輪在喀麥隆林貝（Limbe）煉油廠碼頭作業時，遭到當地的武裝份子持AK47登船挾持，油輪船上來有中國、印度、烏克蘭、菲律與土耳其等國家的船員也淪為人質。

綜合外媒報導，這艘在新加坡註冊的原油輪「巴倫支海號（Barents Sea）」，船東為新加坡的東太平洋航運公司；有報導稱，巴倫支海號在2018年12月20日抵達位在中非的喀麥隆，並在1月29日停靠林貝港的煉油廠碼頭進行卸油作業，不料該船的當地租船方「DSC Marine」竟勾結當地的武裝份子，趁原油輪卸貨之際登船進行劫持，並要求東太平洋航運交付贖金。

有當地報導指出，位在林貝的這間喀麥隆唯一一家煉油廠，由於缺乏原油導致在今年1月末以來一直處於停工狀態，而原油輪巴倫支海號也因為發生財務糾紛，導致該船從12月中旬以來一直都留在喀麥隆的沿海地區，而載運的原油也仍在持續卸貨中。

東太平洋航運公司公告指出，譴責這一無端侵略的行為，並指控「DSC Marine」已經違反國際法與《喀麥隆國內法》；東太平洋航運公司強烈要求喀麥隆政府派出安全部隊解救該船，以及依據《國際法》的規定，安全的解救被脅持的船員。

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