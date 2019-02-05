澳洲難民球星被捕 他憂性命危險拒回家鄉巴林

2019-02-05 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕受到「阿拉伯之春」革命浪潮影響，曾參與示威抗議的巴林前國家足球隊員艾爾阿瑞比（Hakeem Al-Araibi）被判刑，事後卻出逃國外，去年11月在泰國被捕後，巴林提出引渡要求。他在4日抵達曼谷法院時表示「請別把我送回巴林」，最後法院將他的拘留再度延長2個月。

據《衛報》報導，現年25歲的艾爾阿瑞比，在2014年被以破壞警局判處10年徒刑，由於當時他要出國比賽，從此逃亡到澳洲，並取得難民身分，在墨爾本參加半職業足球隊，不過去年11月底他和妻子前往泰國度假時被捕，而巴林也向泰國提出引渡要求。

報導指出，艾爾阿瑞比擔心，一旦被送回巴林，自己可能面臨刑求，更嚴重甚至死亡。曼谷法院雖然駁回艾爾阿瑞比的保釋申請，但也延長他的拘留期限2個月，讓他免於被立刻送回巴林，待4月開庭時再次出庭陳述。

據了解，國際足球總會（FIFA）、國際奧林匹克委員會（IOC）和先前未表態而遭到批評的亞洲足球協會（AFC），都陸續發聲呼籲泰國釋放艾爾阿瑞比；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也提醒，若泰國最後仍送他回巴林，將會違反國際人權法規。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/