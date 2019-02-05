舊飛機頻故障讓官員抓狂 德國國防部將添購3台A350空中巴士

2019-02-05 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦國防軍飛行執勤隊過去屢傳飛機故障事件，讓許多出訪的德國官員十分不滿，德國發展援助部長穆勒（Gerd Müller）先前出訪非洲期間在短短幾天內遇到2次飛機故障，他直言：「德國被譽為高科技國家，出現這種事簡直是『重大失敗』」德國國防部已經聽到官員們的心聲，部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示將添購3架空中巴士A350客機。

根據《德國之聲》報導，目前飛行執勤隊所使用的康拉德·艾德諾號和特奧多爾·豪斯號客機，機齡都已超過20年，先前發展援助部長穆勒在出訪非洲時短短幾天碰上兩次故障，當時他不留情面地說：「德國被譽為高科技國家，對德國而言，出現這種事情簡直是『重大失敗』，對於『德國製造』的品牌也會造成損害。」聯邦總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）上週三搭乘特奧多爾·豪斯號出訪衣索比亞時，也曾遇到故障問題。

國防部長馮德萊恩對此表示，內閣對此意見一致，將會努力爭取早日得到新飛機。據了解，德國國防部計劃直接從空客公司購買3架空中巴士A350客機，其中第一架今年就會交貨。專家推估，一架空中巴士A350客機的價格可能高達1億8000萬歐元，且根據政府專機的規格進行改造，增設臥室和會議室、安裝通訊設備等，還要額外付出約1億歐元，首架飛機可能要等到2022年改造完畢才能開始使用。

德國聯邦空軍表示，飛行執勤隊有14架飛機，主要負責搭載政府成員，進行短中長途旅行，但德國空軍一名發言人曾透露，從統計數字來看，過去兩年​​裡，執行政府要員任務的1600個架次中，只有18次出現問題，「不到2%」。

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