印度比哈爾邦發生出軌意外 至少7人死29人輕重傷

2019-02-05 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度比哈爾邦2月3日發生一起嚴重的火車事故，由於受冬天低溫影響，導致火車鐵軌因熱漲冷縮而斷裂，結果一列行經當地的火車因此出軌翻覆，至少導致7人死亡，29人輕重傷。

綜合媒體報導，印度東部比哈爾邦（Bihar）一班開往新德里的火車，在2月3日凌晨4點許發生出軌翻覆意外，由於意外發生的時間是在半夜，幾乎所有乘客都在睡覺以致反應不及；有乘客回憶說，當時自己正在睡覺，結果突然發出一聲大爆炸的聲響，回過神來自己就跌入行李堆裡。

意外發生後不久，有數百名當地居民發現後立刻前往現場救援，合力協助將受困者從火車內救出，隨後警消獲報後也趕抵現場接手，而印度鐵路管理單位、印度國家災害應變部隊（NDRF）也前往現場支援；印度鐵路公司初步研判是因為天氣低溫，導致鐵軌發生熱漲冷縮，造成鐵軌斷軌，這在冬季相當常見，但確切的意外原因仍有待鐵路安全鑑識小組調查。

這起事故造成至少7人死亡，29人輕重傷；有報導指出，印度鐵路公將會發放每名罹難者的家屬撫恤金50萬盧比（約新台幣21.4萬元），重傷者10萬盧比（約新台幣4.2萬元）、輕傷者5萬盧比（約新台幣2.1萬元），而比哈爾邦政府也宣布，每名罹難者親屬可領40萬盧比（約新台幣17.1萬元）、傷者5萬盧比（約新台幣2.1萬元）撫恤金。

印度總理莫迪也隨即在推特上發文哀悼，但由於印度近年已發生多起造成重大傷亡的鐵道事故，日前印度的鐵路部長戈雅爾（Piyush Goyal）才宣示「鐵路安全將會得到改善」並承諾投入1370億美金，在5年內將國內的老舊鐵路系統全面現代化，想不到隔沒幾天就發生火車出軌慘劇。

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