2019世界自由度報告出爐 台灣獲評93分名列「自由國家」

2019-02-05 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕總部設於美國華府的非政府組織自由之家 （Freedom House）日前公佈2019世界自由度調查報告，報告中指出過去一年來有68個國家的政治權利和公民自由度下將，僅有50個國家的自由度提高，而且就連美國這種「老牌民主國家」的民主程度也被嚴重削弱。

自由之家在報告中評估的195個國家 中，86國被評為「自由」、59國被評為「部分自由」，還有50國被列為「不自由」，就整體趨勢來看，不管是美國這樣的「老牌民主國家」還是中國、俄羅斯這樣的專制政權，「民主退潮」是全世界的普遍趨勢。

美國的民主依然強勁，不過美國的民主在過去8年來被嚴重削弱，雖然美國在分數上高於世界平均，在100分滿分中獲得86分，卻低於法國、德國、英國等民主大國平均90分以上的水準。

亞洲國家部分，被評比為「自由」的國家中，台灣獲得93分、日本得到96分、南韓得到83分、蒙古得到85分、印度獲得75分；被評比為「部分自由」的國家中，印尼獲得62分、菲律賓獲得61、香港則是得到59分、馬來西亞得到52分、新加坡獲得51分、緬甸僅得30分；被評比為「不自由」的國家中，泰國為30分、越南為20分、寮國僅有14分、中國為11分、北韓僅有3分、西藏則被自由之家評比只有1分水準。

另外，報告中也指出，以日漸強勢的中國為首，有越來越多專制國家把旅居海外和流亡海外的人士作為標靶，全球有24個國家利用騷擾、引渡要求、綁架甚至謀殺等手段除掉海外政治異議人士，除了中國之外，還包括俄羅斯、土耳其、伊朗、沙烏地阿拉伯等國。

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