2019-02-05 15:25

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文在新春拜年影片中,祝福海內外華人「過過民主生活,好好享受自由,年年發財大賺錢」,並說台灣保有傳統文化,也有自由跟民主,這是一種幸福;對此,外媒解讀這番話是在挖苦中國。

《路透》以「台灣拜年訊息挖苦中國在民主上的缺乏」(Taiwan takes dig at China's lack of democracy in new year message)為題,指出台灣是中國最敏感問題,並在2016年蔡英文上台後,加強對台施壓,蔡英文在拜年中說出自由和民主,是台灣堅持的價值,「沒有民主的地方,也許不懂台灣人的堅持」,沒有直接提到中國。

報導指出,中國對此沒有進行回應,中國領導人習近平的新年談話中,沒有特意提到台灣。報導表示,蔡英文一再呼籲中國尊重台灣的民主,而台灣也沒有表現出被專制中國統治的興趣。

