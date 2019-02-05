鄭和曾下澳洲？ 海灘挖出疑似明朝「嬰兒佛像」

2019-02-05 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕鄭和下西洋，曾到過澳洲嗎？2名澳洲男子近日透過金屬探測器，在西澳海灘發現一尊青銅「嬰兒佛像」，猜測和明朝著名航海家鄭和的尋寶之旅有關；不過，中國有專家認為，這可能只是被其他中國人帶來西澳而已。

據《雪梨晨鋒報》報導，發現佛像的德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson）共同經營一家電影公司，當時正在拍攝拿破崙統治時期從法國航行至澳洲的相關影片，卻意外挖出由鍍金青銅製成的小銅像，其重量超過1公斤。

報導指出，事後他們向西澳海事博物館報告這項發現，並詢問專業古董商人，而商人毫不猶豫表示，佛像的製作年代為明朝初期。

中澳歷史博物館副主席王興鄉則指出，明朝的物品在澳洲很罕見，如這尊佛像被認定是明朝的，那它可能是透過2種管道抵達，一是被鄭和留下的，如此一來可證實中國人比澳洲人早200年來到澳洲；另外一種則是被其他中國人帶來此處。

據了解，來自廣東的麥世英，1818年在雪梨下船，成為記載中最早一批來到澳洲的華人成員之一。

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