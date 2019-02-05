慘了！加密貨幣交易所創始人驟逝 42億元找不到了...

2019-02-05 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕加密貨幣是新興的投資手法，不過一旦失去了存儲的資訊，那麼可能怎麼樣都找不回來了。加拿大最大加密貨幣交易所Quadriga的創始人科頓（Gerald Cotten），於去年12月在印度旅遊時驟逝，公司現在完全找不到1.8億加元（約新台幣42億元）的加密貨幣在哪裡。

據《BBC》報導，科頓遺孀交給法院的文件中指出，她丈夫處理公司業務的筆記型電腦是加密的，她完全不知道密碼或修復金鑰。Quadriga公司聘請了一名調查員，目前只能找到很少的加密貨幣，連科頓手機與電腦上的資料也只找回了一點點。

約有11萬5000名的客戶在Quadriga存了加密貨幣與現金債務基金，其中大部分加密貨幣保管在離線錢包之中，避免加密貨幣遭到駭客攻擊或盜竊，沒想到因為科頓過世，現在根本就找不到加密貨幣錢包的下落。

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