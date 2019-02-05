灑幣6000億恐淪空氣 外媒：中國誤判委國情勢

2019-02-05 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉局勢分裂，原總統馬杜羅與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）各自受多國支持，然瓜伊多近日又獲多個歐洲強國力挺，外媒分析，身為委國最大債主的中國，在委國政局風暴中明顯誤判局勢，反對派未來一旦掌權，可以拒絕償還對中國高達200億美元（約新台幣6152億元）的債務。

綜合外媒報導，多個歐洲強國早前宣布，限定馬杜羅（Nicolas Maduro）必須在本月3日前宣布舉行新總統大選，然8天期限屆滿，馬杜羅仍堅拒重選，英國、德國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞典、丹麥、奧地利及荷蘭現已陸續加入美加等國家行列，承認瓜伊多為委國臨時總統。

英國廣播公司（BBC）指出，委國局勢發展至此，包括眾歐洲強權在內，全球有越來越多國家承認瓜伊多，有分析師認為，委內瑞拉目前欠中國的債務約值200億美元，讓後者成為委國最大外債持有人，更是馬杜羅政權重要的財政來源。

美國《華爾街日報》則稱，中國似已意識瓜伊多掌權的後果。據中國商務部發布最新的委內瑞拉投資指導報告中明確指出，若馬杜羅政權最終垮台，新政府便可以透過「保護國家利益」為由，與中方重新談判合約，甚至拒絕償還馬杜羅時期對中國欠下的債務。

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