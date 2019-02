塗鴉大師班克西自毀名作德國展出 館方特別取出碎紙機電池

2019-02-05 15:33

〔即時新聞/綜合報導〕去年在拍賣會上自毀的畫作「氣球女孩」(Girl with a Balloon),在更名為「垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin)之後,今起在德國佛萊德‧布達博物館(Frieder Burda Museum)展出,館方還特別將畫作碎紙機中的電池取出,確保畫作不會再次遭到粉碎。

綜合外電報導,去年在倫敦蘇富比拍賣會自毀的畫作「氣球女孩」(Girl with a Balloon),現在已更名為「垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin),今日起在德國佛萊德‧布達博物館(Frieder Burda Museum)展出。

「氣球女孩」當初在拍賣會上自毀後,作家班克西(Banksy)表示他原本計畫將畫作整幅碎掉,而不是像現在的「垃圾桶裡的愛」,只有半張畫成功被粉碎。館方表示,為了防止碎紙機再度運作,他們特別小心地將藏有碎紙機的畫框拆開,取出碎紙機的電池。

博物館館長也表示,為了響應作者班克西提倡的藝術民主化與街頭藝術,這次「垃圾桶裡的愛」是免費展出。

「垃圾桶裡的愛」會在佛萊德‧布達博物館展出至今年3月3日,接下來將移往德國斯圖加特博物館(The Staatsgalerie Stuttgart)長期展出。

