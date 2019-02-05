塗鴉大師班克西自毀名作德國展出 館方特別取出碎紙機電池

2019-02-05 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕去年在拍賣會上自毀的畫作「氣球女孩」（Girl with a Balloon），在更名為「垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin）之後，今起在德國佛萊德‧布達博物館（Frieder Burda Museum）展出，館方還特別將畫作碎紙機中的電池取出，確保畫作不會再次遭到粉碎。

綜合外電報導，去年在倫敦蘇富比拍賣會自毀的畫作「氣球女孩」（Girl with a Balloon），現在已更名為「垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），今日起在德國佛萊德‧布達博物館（Frieder Burda Museum）展出。

「氣球女孩」當初在拍賣會上自毀後，作家班克西（Banksy）表示他原本計畫將畫作整幅碎掉，而不是像現在的「垃圾桶裡的愛」，只有半張畫成功被粉碎。館方表示，為了防止碎紙機再度運作，他們特別小心地將藏有碎紙機的畫框拆開，取出碎紙機的電池。

博物館館長也表示，為了響應作者班克西提倡的藝術民主化與街頭藝術，這次「垃圾桶裡的愛」是免費展出。

「垃圾桶裡的愛」會在佛萊德‧布達博物館展出至今年3月3日，接下來將移往德國斯圖加特博物館（The Staatsgalerie Stuttgart）長期展出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/