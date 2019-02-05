諜對諜！華為疑竊取鑽石玻璃機密 FBI設局調查內幕曝光

2019-02-05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國新創半導體公司「Akhan」4日發布聲明，表示他們懷疑華為試圖竊取公司內部的研發技術，因此近日已和美國聯邦調查局（FBI）展開合作。

據《彭博商業周刊》報導，在美國司法部1月28日宣布起訴華為及孟晚舟等被告的同時，FBI當天也突襲華為的加州聖地牙哥辦公室，調查華為是否意圖竊取Akhan公司研發的「鑽石玻璃技術」。

Akhan公司在聲明中提到，華為向他們訂購含有專利技術的樣品，歸還時，有2個樣品嚴重受損，另外3個卻消失了。Akhan公司懷疑，華為竊取他們的專利，於是創辦人亞當罕（Adam Khan）主動聯繫FBI，要求進行調查。

在FBI要求下，Akhan公司高層帶著密錄器，和華為代表約在拉斯維加斯舉行的消費電子展場上見面，而FBI官員和商業周刊的記者則躲在另一房間監看，不過中途曾一度緊急改變計畫，改成其他地點碰面，讓FBI和記者在隔不到30公尺的地方監看，所幸最後有驚無險，仍順利錄到影像。

會談中，華為代表堅稱，對樣品受損的原因並不知情，並否認違反美國的國際武器貿易條例。不過，FBI專家調查研究後發現，華為使用雷射轟擊樣品來破解技術，並且事後未經授權，將樣品送至中國檢驗，而在Akhan公司研發的玻璃中，含有能應用於製造國防設備的鑽石，屬美國的出口管制材料。

報導指出，目前尚不清楚調查結果，不過未來如果找出竊取商業機密的相關證據，將會為川普政府力促盟國圍堵華為一事帶來助力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/