新疆版228事件？人權報告：中國轉打壓維族知識份子

2019-02-05 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局大舉打壓新疆人權，廣設再教育營關押逾百萬少數民族穆斯林，國際人權組織上週發布最新報告，指中國政府一改此前無差別打壓政策，轉而大規模關押維族知識分子，因為「維吾爾知識份子已被中國當局認定為可能帶領維吾爾族人群起反抗政府壓迫的族群」。

根據《德國之聲》報導，總部設在美國華府的人權組織「維吾爾人權計劃 」（Uyghur Human Rights Project）發布的報告顯示，習近平政府近年逐漸改變對少數民族的態度，加強打壓各民族文化，其中許多原先被中國政府公開表彰的知識分子，近期更被以各種不實罪名起訴。

根據報告統計，目前已知有96名維族學生、242名學者、藝術家及記者被關押於再教育營內，其中部分學校及媒體因推廣維族文化及語言，被當局視為眼中釘，淪為重點打擊的目標。報告稱，這些針對性十足的打壓行動，反映出中國政府數十年來持續系統性地將維族語言及文化從日常生活中剔除。

《德國之聲》引述維族人權計畫資深研究員薩德祖斯基（Henryk Szadziewski）的說法，稱中國政府正透過打壓知識份子來試圖破壞維吾爾文化與認同的基礎，因為「維吾爾知識份子已被中國當局認定為可能帶領維吾爾族人群起反抗政府壓迫的族群」。

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