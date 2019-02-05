洗衣粉指作海洛因 美男子莫名坐41天冤獄氣得要國賠

2019-02-05 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有位離譜的警察，他在去年12月5日時發現一名男子車上的有袋「白粉」，聲稱經過現場檢驗後發現是毒品海洛因，便將這名男子以持有非法物與販毒的罪名逮捕；事後檢驗單位再進一步檢驗時發現，這包「白粉」根本只是汰漬（Tide）洗衣粉，結果這名無辜的男子莫名其妙坐了41天的牢，氣得他想將這名離譜的警察告上法院

綜合外媒報導，這名倒楣的事主是28歲的男子馬修·克魯爾（Matthew Crull），他在2018年12月5日將車開入一處停車場停放後，喝了一罐啤酒後就坐在駕駛座睡著了；結果可能是有路人擔心報警，當地的副警長史蒂芬· 奧利里（Steven O'Leary）獲報後便到場查看，不料把奧利里叫醒後，在車上的駕駛座門旁發現一有包92公克的「白粉」，即便克魯爾解釋那是洗衣粉，但奧利里不信，硬是將他逮捕，雖然法官判他以50萬美金（約新台幣1500萬元）交保，根本繳不出來的克魯斯最後被迫坐了了41天牢。

但事後檢方再對證物進一步檢驗時發現，奧利里所謂的海洛因其實根本只是「洗衣粉」；而檢察官這時也感覺怪異，過去奧利里一共指控了包括克魯爾在內的11人觸犯販毒罪，但他所起出的「毒品」證物經過進一步檢驗後，竟然沒有半包是「毒品」，質疑他隨意誣陷。

雖然警方配置的毒品檢驗設備的確有時會發生故障，但連續11人都發生誤判卻相當不尋常，事後警方將奧利里開除，並重新徹查過去他所涉及的所有案件，以釐清是否還有人因此被製造冤獄；雖然事後包含自己在內的11名嫌犯全數無罪釋放，但克魯爾表示，「我以前是有坐過牢，知道那只是一時的，但走私海洛因最重會被判到25年 !」，他也考慮向奧利里提告或申請國賠，他稱「這個冤獄不只害我浪費了41天，我在外的名聲與聲譽也因此受影響，而我的家人也因此蒙受壓力的困擾。」

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