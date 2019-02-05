興都庫什喜馬拉雅1/3冰層 本世紀將消融

2019-02-05 00:38

〔中央社〕科學家今天警告，由於氣溫上升，喜馬拉雅山與興都庫什山脈的冰層本世紀至少將消融1/3，這將擾亂從中國至印度對於種植農作物至關重要的河川水流。

科學家表示，巨大冰川使興都庫什喜馬拉雅（HKH）地區，成為繼南極洲和北極地區之後的「第三極」（third pole）。喜馬拉雅山是世界最高峰聖母峰（Everest）和世界第2高的喬戈里峰（K2）的所在地。

領銜撰寫這篇報告的國際山區整合發展中心（ICIMOD）科學家韋斯特（Philippus Wester）表示：「這是你從未聽說過的氣候危機，不到一個世紀內，全球暖化將使得冰層覆蓋橫跨8個國家的興都庫什喜馬拉雅地區山峰，變成裸露岩石。」

這篇由210位作者撰寫的報告指出，即使各國政府遵照2015年底通過的巴黎氣候協定，採取嚴格措施遏止全球暖化，這個地區超過1/3的冰層仍將於2100年前消融。

韋斯特在加德滿都出席發表報告的活動，並於場邊受訪時說，倘若各國政府無法在本世紀抑制溫室氣體排放，高達2/3冰層可能消失，「對我而言這是最值得擔憂的事。」

ICIMOD副總幹事夏瑪（Eklabya Sharma）則說，自20世紀70年代以來，這個地區大部分冰川已經變薄並消退，興都庫什喜馬拉雅地區的冰層若全部融化，海平面將上升1.5公尺。

興都庫什喜馬拉雅地區綿延3500公里，橫跨阿富汗、孟加拉、不丹、中國、印度、緬甸、尼泊爾與巴基斯坦。

研究指出，冰層消融將擾亂包括長江、湄公河、印度河與恆河的水流。乾季期間當地農民仰賴冰川融解的水從事農作，大約2億5000萬人居住在山區，16億5000萬人居住在下方的河谷。

水流改變也可能影響水力發電，並造成山區更多侵蝕與山崩。

未參與這項研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）專家拜達特（Wouter Buytaert）表示，有必要進行更多研究，以準確評估冰川如何影響遠地作物。

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