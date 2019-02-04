阿爾卑斯山連傳雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 23:43

〔中央社〕根據緊急救難部門與媒體報導，阿爾卑斯山上週末發生一連串雪崩，造成至少10人死亡。

傷亡最慘重是在義大利西北方的奧斯塔谷（Aosta Valley），3起不同雪崩造成5人死亡一人失蹤。

為搜尋在滑雪道外滑雪未能返回飯店的兩名法國與兩名英國人，在奧斯塔谷考邁爾（Courmayeur）度假勝地上方展開救援行動，昨晚停止搜索，今天清晨發現3具屍體。

靠近奧地利邊界的義大利波爾察諾（Bolzano），有個18歲大的滑雪客死亡，而另起發生在鄰近倫巴底（Lombardy）的雪崩，則有一名滑雪板玩家喪命。

當地時間2日在法國薩瓦省（Savoie）地區的雪崩，在滑雪道外造成一名滑雪客死亡。

同樣是當地時間2日，瑞士伯恩邦（Bern）的雪崩捲走一男一女，女子獲救目前在醫院康復中，男子則不幸死亡。

至於發生在奧地利卡林西亞省（Carinthia）的雪崩，52歲的男子死於非命，另一名30歲男子卻奇蹟式毫髮無損生還。

奧地利提洛爾（Tyrol）地區則分別有年齡介於17至59歲的10名受困雪崩滑雪客獲救。

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