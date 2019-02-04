破天荒！訪阿拉伯聯合大公國 教宗擁抱伊斯蘭教領袖

2019-02-04 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各3日開始前往阿拉伯聯合大公國訪問，成為史上首位訪問伊斯蘭教起源地阿拉伯半島的天主教教宗。方濟各受到阿布達比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）迎接，今天方濟各還與伊斯蘭教領袖會面。

綜合媒體報導，方濟各今天與埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目、伊斯蘭教遜尼派（Sunni Islam）地位崇高的泰耶伯（Ahmed al-Tayeb）會面，兩人互相握手並擁抱，並且參加多元宗教會議。

方濟各將在5日在當地舉行大型露天彌撒，屆時預估將可能有13.5萬人參與，這一活動在阿拉伯半島沒有先例，阿拉伯大公國共有近百萬的天主教徒，多數為外國人，其中許多來自菲律賓。

方濟各稱這次訪問為「宗教史上的新篇章」，阿拉伯大公國則將2019年命名為「寬恕年」，將這次教宗訪問視為反映歷史的「多樣性搖籃」。

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