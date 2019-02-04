巨優失著遭逆轉 中國棋王柯潔當場崩潰自打臉、摔棋

2019-02-04 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋棋王柯潔2日在央視所舉行的賀歲杯決賽中，對上韓國選手樸廷桓，柯潔在巨大優勢的情況下，因收官階段失誤遭到韓國選手演出大逆轉，痛失冠軍的柯潔，不顧比賽正在直播的情況下，崩潰自打臉，還懊惱怒摔棋子。

綜合中國媒體報導，中國棋王柯潔近來狀態頗佳，在央視所舉行的中日韓賀歲杯中一路殺到決賽，對手是首輪的手下敗將韓國選手樸廷桓，樸廷桓靠著敗部復活，再次對上柯潔，決賽時樸廷桓執黑先行，其從未在執黑時擊敗過柯潔，柯潔在中盤時已經確立明顯優勢，離勝利僅一步之遙。

不料進入收官階段時，柯潔出現低級失誤，連主播都驚呆直呼「不應該」、「太可怕了」，意識到自己失誤的柯潔心態炸裂，直接爆粗口，不顧比賽正在直播的情況下，當眾狠搧自己一個巴掌，還抓起棋子往地上怒摔，隨後再度摑掌自己，相當懊惱。

樸廷桓趁勢完成一次大逆轉奪冠，獲得80萬人民幣的獎金（約新台幣366萬），痛失冠軍的柯潔，得到亞軍獎金40萬（約新台幣183萬）。

賽後柯潔在微博上表示，：「價值40w的勺子就當買個教訓吧」，而對於自己的崩潰畫面再度成為網路話題，柯潔也說：「下棋的時候很失態，抱歉，我會注意，下次我換個地方。」

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