打破兩黨壟斷！薩爾瓦多37歲前首都市長當選總統

2019-02-04 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多在當地時間3日舉行總統大選，現年37歲的前首都市長布格磊（Nayib Bukele）打破該國近30年來兩黨壟斷政壇的局面，布格磊宣布，已在第一輪選舉中獲得過半選票，贏得這次的總統大選。

首輪投票即過半 布格磊宣布當選

綜合外媒報導，薩爾瓦多總統大選，首都聖薩爾瓦多前市長布格磊在左右兩大黨的夾殺中脫穎而出，布格磊穿著其招牌黑夾克，向底下歡呼的支持者宣布：「今天，我們贏得了第一輪選舉，大家創造了歷史。」兩大黨的候選人也坦承敗選，透過電話向布格磊恭賀。

薩爾瓦多大選規定，若首輪投票沒出現獨立過半候選人，將進行第二輪投票，不過薩爾瓦多選舉委員會表示，目前開出88%的選票，布格磊得票率達54%，可望首輪投票就當選，選舉結果最快明天確定，布格磊將於今年6月就職。

兩黨輪流執政乏力 獨立人士出馬贏民心

自1992年內戰結束以來，薩爾瓦多近30年來的政局，都是由右派的「民族主義共和聯盟」（ ARENA），以及左派的「馬蒂全國解放陣線」（FMLN）所壟斷，布格磊原也是左派大黨的一員，曾代表馬解陣線在2015年贏得首都市長選舉，但前年遭開除黨籍，他趕在選舉登記截止日前，組建了一個跨黨派聯盟，並代表一個中間偏右的小黨「國家統一大聯盟」（GANA）參選。

選民們對傳統兩大黨執政已感到厭惡，期望布格磊作為一個打破當前政治體制的獨立人士來改變政局，布格磊主打反貪，承諾當選後，將求助聯合國成立一個國際反腐委員會來對抗嚴重的貪污問題，他強調要讓貪官「無所遁形」，此外，暴力猖獗以及經濟低迷等問題，也是布格磊上任後的一大挑戰。

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