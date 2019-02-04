瘟疫害慘中國豬農！ 路透：個體豬農恐從此消失

2019-02-04 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國自去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，試圖隱匿疫情，僅向外界說明疫情已獲得控制。英國媒體報導，中國豬瘟疫情爆發，可能會葬送個體養豬戶，讓個體豬農徹底消失。

《路透》報導，中國爆發豬瘟疫情以來，政府展開大規模撲殺及防疫，但政策僅對大型養豬場有利，對私人經營的小型豬農來說，政策完全扼殺他們的生計。

遼寧省昌圖縣的小型豬農夫婦張錫平（Zhang Shiping，音譯）和白富琴（Bai Fuqin，音譯），自去年豬瘟爆發以來，這對夫婦已經損失約30萬人民幣（約新台幣137萬元），這是過去他們最賺錢年收入的10倍。雖然他們還有50頭豬，但卻乏人問津，遼寧省本月豬肉價格已經降到每公斤4元人民幣（約新台幣18.3元）以下，夫婦倆被債壓得喘不過氣，他們已經決定在年後轉行放棄養豬工作。

報導提到，豬肉在數月價格疲軟，以及政府限制豬肉市場之後，預計會有數萬名像他們一樣的小型豬農放棄養豬業。根據一些估計，這將使中國今年的豬肉產量減少五分之一，並推動價格上漲和對廉價進口產品的需求。

《路透》指出，由於中國政府認為大型企業養豬場的設備技術較佳，衛生環境也比小型豬農好，政府相關政策明顯在鼓勵大型養豬企業。

中國農業大學教授王楚端（Wang Chuduan，音譯）說，政府不鼓勵小型養豬戶，這與2007年中國爆發豬隻「藍耳病」疫情時大不相同，該疫情減少的產量約10%，當時中國政府提供豬農慷慨的損失津貼，但這次卻大不相同，當今大型養豬企業獲得貸款的機會較高，且政府還明令禁止使用廚餘養豬，更嚴重扼殺小型豬農的生存空間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/