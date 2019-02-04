太陽能革命性變化！ 波蘭美女科學家有望降低綠能成本

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭科學家最新研究發現，未來建築物都可能配備滿足建物所需的各種能源的窗戶和外牆，無論天氣陰晴或下雨。這種使用新型的鈣鈦礦（perovskites）噴墨加工方法，能夠發展出新一代更便宜的太陽能電池，更可以在低溫下生產太陽能電池板，從而大幅降低成本。
《法新社》報導，36歲的波蘭物理學家兼女商人馬林科威斯（Olga Malinkiewicz）研究出這種新的鈣鈦礦噴墨加工方法，塗有鈣鈦礦的太陽能電池板重量更輕、更靈活、高效能、價格低廉，並具有不同的顏色和透明度。鈣鈦礦可以很容易地固定在幾乎任何表面上，無論是筆記型電腦、汽車、無人機、太空船或建築物，不論是在陰影下或室內都能產生電力。
一些專家表示，事實上，鈣鈦礦技術有望徹底改變人們取得太陽能的方式，可望出現革命性變化，因為鈣鈦礦具有令人驚艷的物理特性。
瑞士洛桑聯邦理工學院是一家處於太陽能研究領先地位的機構，其教授納茲魯丁（Mohammad Khaja Nazeeruddin）說，「在我們看來，鈣鈦礦太陽能電池有可能解決世界能源貧乏問題。」
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36歲的波蘭物理學家兼女商人馬林科威斯研究出這種新的鈣鈦礦噴墨加工方法，塗有鈣鈦礦的太陽能電池板重量更輕、更靈活、高效能、價格低廉，並具有不同的顏色和透明度。（法新社）
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鈣鈦礦可以很容易地固定在幾乎任何表面上，無論是筆記型電腦、汽車、無人機、太空船或建築物，不論是在陰影下或室內都能產生電力。（法新社）
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一些專家表示，事實上，鈣鈦礦技術有望徹底改變人們取得太陽能的方式，因為鈣鈦礦具有令人驚艷的物理特性。（法新社）
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