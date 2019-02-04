太陽能革命性變化！ 波蘭美女科學家有望降低綠能成本

2019-02-04 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭科學家最新研究發現，未來建築物都可能配備滿足建物所需的各種能源的窗戶和外牆，無論天氣陰晴或下雨。這種使用新型的鈣鈦礦（perovskites）噴墨加工方法，能夠發展出新一代更便宜的太陽能電池，更可以在低溫下生產太陽能電池板，從而大幅降低成本。

《法新社》報導，36歲的波蘭物理學家兼女商人馬林科威斯（Olga Malinkiewicz）研究出這種新的鈣鈦礦噴墨加工方法，塗有鈣鈦礦的太陽能電池板重量更輕、更靈活、高效能、價格低廉，並具有不同的顏色和透明度。鈣鈦礦可以很容易地固定在幾乎任何表面上，無論是筆記型電腦、汽車、無人機、太空船或建築物，不論是在陰影下或室內都能產生電力。

一些專家表示，事實上，鈣鈦礦技術有望徹底改變人們取得太陽能的方式，可望出現革命性變化，因為鈣鈦礦具有令人驚艷的物理特性。

瑞士洛桑聯邦理工學院是一家處於太陽能研究領先地位的機構，其教授納茲魯丁（Mohammad Khaja Nazeeruddin）說，「在我們看來，鈣鈦礦太陽能電池有可能解決世界能源貧乏問題。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/