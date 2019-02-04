放了一世紀仍有大威力！ 一戰德國手榴彈引爆影片曝光

2019-02-04 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港一間洋芋片工廠2日驚見一枚一戰時期的德國手榴彈，經警方爆炸品處理人員到場確認後，已在當日中午引爆，結束一場虛驚。香港警方稍早公布手榴彈引爆全程的縮時影片，只見爆炸瞬間仍有巨大聲響及碎裂物噴出，足見其驚人威力。

香港警察（Hong Kong Police Force）推特PO文指出，警方這次特別將引爆過程全程錄下，並以縮時影片的方式呈現。據稱，雖然這是一枚逾百年前生產的「過時」手榴彈，但香港警方仍不敢大意，出動爆炸品處理課人員到場處理，現場警員將手榴彈放置於1公尺水溝中，並在現場堆起沙包，謹慎地進行引爆作業，避免在空曠地區造成水平方向的傷害。

畫面顯示，引爆瞬間現場有大量水花及混凝土塊，被爆炸威力激至半空，並伴隨著巨大響聲及陣陣白煙，行動最終宣告成功，並無人員受傷及嚴重財物損失。

將軍澳警區助理指揮官黃浩瀚表示，該枚直徑8公分、重量約1公斤的手榴彈，為第一次世界大戰時由德國製造，雖然曾被投擲，但在當時未發生爆破，因此手榴彈狀態不穩定，需要及時處理。

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