姊妹賭誰最快色誘父親上床 她贏了比賽人生卻輸慘...

2019-02-04 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州一對同父異母的姊妹，去年發起一項變態挑戰，看誰能夠最快成功色誘父親做愛，最終贏家因為與父親發生亂倫關係，去年9月被揭發，這對父女嘗試利用結婚避過調查，但仍因亂倫、血親結婚罪在上月30日被捕，一旦罪成最高可被判刑8年。

綜合媒體報導，21歲的克許納（Samantha Kershner）與同父異母的妹妹發起亂倫挑戰，打賭誰能最快與39歲父親菲爾德格羅夫（Travis Fieldgrove）發生性關係。克許納成功在去年9月「達成目標」，被母親發現亂倫後立即報警，父女為逃過警方調查，2人在去年10月結婚，但仍被警方識破，且根據當地法律，亂倫婚姻不具有法律效力。

報導提到，克許納並沒有與父親共同生活，直到她17歲時，母親才告知她的父親為菲爾德格羅夫。菲爾德格羅夫否認克許納是他的女兒，但經過DNA鑑定，他們99.99%是父女關係。兩人在上月30日被逮捕，目前正被拘押，一旦罪成最高可判8年。

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