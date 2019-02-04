北海道愛台灣 24個台日議員親善團體多於中國

2019-02-04 10:44

〔駐日特派員林翠儀／札幌4日報導〕台灣近年每年赴北海道旅遊人數超過60萬人，台灣人夯北海道，其實北海道人也很夯台灣。北海道議會前議長加藤禮一3日在日台交流的晚宴上表示，目前北海道各地成立的日台議員親善團體高達24個，比日中友好協會還多，雖然他覺得有點過意不去，但勢不可擋，大家都很喜歡台灣想和台灣深化且長久交往。

駐日代表處副代表郭仲熙率團至北海道札幌雪祭主持台灣大冰雕像開幕典禮，3日晚間在札幌市內飯店與北海道官員及議員舉行晚宴，包括北海道副知事窪田毅、札幌市副市長岸光右、北海道議會日台親善議員會會長和田敬友、北海道議會前議長加藤禮一等人出席。由於郭仲煕即將升任台日關係協會秘書長，雖然離情依依，但郭仲煕在晚宴致詞中秀了好幾句既幽默又窩心的雙關語，逗得現場笑聲不斷。

郭仲煕表示，10年前台灣人訪北海道才20多萬人，現在已經增加到60萬人，成長3倍，這是其他地方絕無僅有的例子，台灣人喜歡北海道其實和「雪」有關。他表示，北海道的雪是很特別的，厚厚的「深雪」上總是添了「新雪」，住在深雪與新雪環境中的各位都很親切，因為不論是深雪（sinsetsu）或新雪（sinsetsu），都是親切（sinsetsu）。郭仲煕把深雪、新雪和親切3個同樣發音的日語串在一起，讓在場的日本賓客直呼「妙啊」。

郭仲煕還表示，台灣現在所處的國際環境非常的困難，WHO也進不去，無法取得很多訊息，在全球化的時代並非好事，希望藉助於大家的力量協助台灣進入國際組織。

北海道副知事窪田毅致詞時提到，日本職棒火腿隊爭取台灣職棒好手「大王」王柏融加盟時，受到札幌處長周學佑的大力幫忙相當感謝，期待王柏融能在日職發光，未來拿下三冠王。他還表示，日本女網球后大坂直美在澳洲網球公開賽力克台灣球后謝淑薇，雖然台灣選手輸了，但在賽事之後，台灣民眾轉而替大坂加油，讓他感到很溫馨。

擔任札幌市議會日台友好議員連盟會長的議員高橋克朋，在晚宴中透露，札幌市會已爭取到主辦今年的日台議員交流高峰會，預定今年夏天將盛大舉行。前議長加藤表示，北海道的日中友好團體有23個，但日台親善團體有24個，日台比日中多了一個，證明北海道真的很希望和台灣深化交流，大家都很喜歡台灣。

加藤在受訪時表示，北海道的日台親善協會原本是由他在選區旭川與在地市町村一起推動，結果其他地方也跟著響應，最後全道成立了24個日台親善協會。問他為何喜歡台灣，他表示，台灣和日本心靈相通，台灣人說話時都輕聲細語，中國人講起話來卻像在吵架一樣。尤其東北大地震時捐了250億圓善款，大家都知道這件事，也都想和台灣長久交往，所以全道陸續成立了24個親善協會。

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