札幌雪祭登場 台灣玉山、高雄車站冰雕搶鏡

2019-02-04 09:44

〔駐日特派員林翠儀／札幌4日報導〕點綴北海道札幌冬季的風情第70屆札幌雪祭，今年剛好在4日農曆除夕開幕，由日本每日新聞企畫的冰之廣場連續8年以台灣為主題推出大型冰雕作品，今年製作的高雄舊車站及玉山大冰雕雄偉壯觀，夜間經彩色光雕更是美侖美奂，成為會場的焦點之一，4日上午由駐代副代表郭仲煕等人主持開幕儀式。

1950年開辦札幌雪祭今年剛好屆滿第70屆，最初的雪祭是由在地國高中學生，在美術老師的指導下，將市民堆置於市中心大通公園的雪堆製成中型雕像，後來自衛隊、大企業也紛紛加入，逐漸發展成大型的雪雕與冰雕展，現在每年長約1週的展期，可吸引高達250萬人入場。由於今年2月4日到11日展期正好遇到農曆春節假期，預計將有大批台灣、香港和中國旅客湧入，事實上，今天在札幌街道上到處都可以聽到操著華語的旅客。

札幌雪祭分有設置大小雪雕和冰雕的大通、薄野兩會場及設有滑雪道讓大人小孩都可體驗玩雪樂趣的TSUDOME會場。大通會場是位於札幌市中心的大通公園內，長達1. 5公里的會場設有包括6座大雪雕與大冰雕6座共113座冰雪雕像，其中，「台灣－玉山與高雄車站」大冰雕設於5丁目的每日新聞冰之廣場。

「台灣－玉山與高雄車站」大冰雕高10公尺、寬18公尺，縱深16公尺，以是800支重約135公斤的冰柱從1月15日開始雕製，2月1日完成。白天在陽光輝映下，發出淡藍色光芒，夜間經過彩色光雕美侖美奂。

今年為了慶祝日本與芬蘭建交100週年，今年特別由自衛隊以芬蘭赫爾辛基大教堂為意象製作大雪雕。將北海道洋葱馬鈴薯等農產品運往全國、被鐵道迷暱稱為「RED BEAR」的JR貨運列車「DF200型柴油機車」與「EH800型電力機車」也在今年的雪祭登場，雪雕中的列車車頭穿越青函隧道的模樣非常逼真，以夜間光雕染成紅豆色的車身更是栩栩如生。

此外，每年以話題人物或角色製作的小雪雕，有日本網球球后大坂直美、NHK電視4月將上檔以北海道為舞台的晨間劇「夏空」女主角廣瀨鈴、北海道觀光代言的狐狸寶可夢六尾和阿羅拉六尾等。

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