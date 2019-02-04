闡述中東政策 川普：美軍應留在伊拉克觀察伊朗

2019-02-04 03:36

〔中央社〕哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出美國總統川普的專訪，川普重申他決意要把美軍撤出敘利亞與阿富汗的「永無止盡戰爭」，但強調美軍應留在伊拉克以便觀察伊朗。

川普接受CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪表示：「是時候了。我們會看到塔利班（Taliban）出現什麼情況，他們想要和平，他們很疲倦，每個人都累了。」

近來美國政府官員在卡達（Qatar）跟阿富汗民兵組織塔利班就和平談判框架舉行會談，為這場長達17年的衝突帶來突破性前景。

川普還說，敘利亞境內2000名美軍「遲早」會撤離，但他表示有必要保護以色列和「我們擁有的其他東西」，因此要延緩撤軍。川普去年12月宣布擊敗敘國境內恐怖組織伊斯蘭國（IS），且要讓2000名美軍立即撤離。

法新社報導，川普也強調，美國不會放棄位於伊拉克的美軍基地。

川普表示：「我們花了一大筆錢建造很棒的基地，我們不妨保留基地。我想留住基地的原因之一，是因為我想觀察一下伊朗，因為伊朗是一個真正的問題。」

他還說：「我們將繼續監視，我們將持續觀察，假設出現麻煩，如果有人想要製造核子武器或其他東西，我們會在他們著手進行前就知道。」

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