歷史性訪阿拉伯半島 教宗將於阿聯舉行露天彌撒

2019-02-04 02:00

〔中央社〕天主教教宗方濟各今天搭機前往阿拉伯聯合大公國，這是史上首次有教宗造訪伊斯蘭教起源地阿拉伯半島，5日他將在阿聯首都阿布達比為數以萬計的天主教徒舉行露天彌撒。

教宗方濟各（Pope Francis）今天下午在羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）搭機，預計格林威治時間3日18時（台灣時間4日凌晨2時）抵達阿布達比。

方濟各為期3天的訪問行程，明天要先參加一場跨宗教會議，屆時將會晤埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar Mosque）大伊瑪目、伊斯蘭教遜尼派（Sunni Islam）地位崇高的泰耶伯（Ahmed al-Tayeb）。

當地媒體報導，教宗5日返回羅馬之前，他會在阿布達比舉行一場露天彌撒，這場彌撒將成為阿聯史上最大規模的集會活動。

教宗前往阿拉伯半島前，他還敦促葉門內戰的各方勢力遵守停火協議。阿拉伯聯合大公國支持葉門政府對抗叛軍青年運動（Houthis）。

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