舉債大王踢鐵板 傳川普競選總統申貸遭德銀拒絕

2019-02-04 00:22

〔中央社〕美國總統川普2016年初競選時一度向德意志銀行申貸，卻遭到拒絕，原因是德銀擔心川普當選後還不出錢，德銀就必須針對美國總統名下資產進行扣押，這會讓德銀立場尷尬不已。

紐約時報（The New York Times）今天引述熟悉內情人士的話首度揭露，當時川普一邊競選一邊拓展事業，燒錢燒得凶，不但自掏腰包借了幾千萬美元給他的競選組織，同時也花大把鈔票擴大他的川普集團（Trump Organization）旗下豪華房地產版圖。

為了維持企業成長，川普向長期盟友德意志銀行（Deutsche Bank）申請貸款。川普自稱「舉債大王」，德銀是少數仍願意貸款給他的銀行之一，但川普這次踢到鐵板。

川普集團向德銀借貸，想要翻修位在蘇格蘭登拜里（Turnberry）的一座高爾夫球場，貸款申請在德銀內部引發爭論，直達德銀最高階層。最後，德銀出人意表拒絕貸款給川普。不過，川普集團發言人予以否認。

熟悉內情人士指出，德銀高級主管認為川普競選充滿爭議，貸款給他風險太高。他們也擔心，萬一川普勝選後欠錢不還，德銀必須痛苦抉擇，或是放棄討債，或是沒收美國總統資產。德銀發言人拒絕評論這項報導。

此一事件反映出川普與銀行業者之間長久以來煎熬關係中的不為人知內幕，同時顯示他在競選總統期間，仍在積極經營自己的事業。

眾議院2個委員會的民主黨人正在調查川普與德銀之間長達20年的關係，此一事件可望列入調查。

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