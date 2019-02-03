經歷猶如拍電影！1MDB弊案吹哨者獲200萬美元

2019-02-03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一馬發展公司醜聞的關鍵吹哨者胡斯托（Xavier Justo），近日因一路揭發一馬公司弊案有功，獲得200萬美元（約台幣6140萬元），不過他過去曾因勒索罪名被曼谷法院判監禁3年，甚至連同家人都不斷受騷擾和恐嚇，大起大落的一生猶如電影情節，引發外界關注。

綜合媒體報導，西班牙裔、瑞士籍的胡斯托曾與沙烏地阿拉伯人歐白德（Tared Obaid）合作，成立沙烏地石油國際公司（PetroSaudi International），然歐白德結識如今已下獄的大馬前首相納吉（Razak Najib）後，一馬公司一筆數以百億美元計的資金便流入該石油國際公司，但歐白德卻未給胡斯托應有的鉅額報酬，導致兩人關係惡化，胡斯托便於2011年離職，並竊走關於一馬公司資金流向的資訊。

到了2009至2012年間，沙烏地石油國際公司與一馬的合資計畫部分項目涉及洗錢，胡斯托便趁機向公司勒索250萬瑞士法郎（約台幣7725萬元），然而胡斯托不但未得逞，反而還吃上勒索罪名，在2015年6月於泰國被捕入監3年，期間連同他的家人也不斷受騷擾和恐嚇，被要求不得就一馬醜聞對外發言。

然而一馬公司的弊案最終仍被查了出來，因為一名長期追蹤石油業貪腐的英國獨立記者布朗（Clare Rewcastle Brown），觀察到大馬英文報刊《The Edge》追蹤弊案相當積極，便曾在2015年1月和The Edge集團主席童貴旺、胡斯托碰面，表示只要胡斯托交出關鍵資料，童貴旺願意付錢買下這個驚爆的內幕。

僅管胡斯托否認當初接受童貴旺200萬美元的交易，2018年5月馬來西亞執政黨下台、政權輪替後，胡斯托最終仍將所有的證據交給馬來西亞司法部，成功揭發一馬公司的弊案，並無疑地間接翻轉馬來西亞政局並推進民主進程，因此童貴旺仍實現諾言，無條件贈送胡斯托200萬美元。

胡斯托大起大落的一生宛如電影情節，目前他已著手撰寫這段從奢華到監獄的個人經歷，希望透過自己的手，寫出馬來西亞政治被後金權與腐敗的故事。

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