美退中程核武條約 中國官媒：對中施壓恐變本加厲

2019-02-03 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國本月1日宣布暫停履行美蘇間的「中程核武條約（INF）」，俄羅斯以牙還牙，2日表示放棄遵守條約，並開始製造包括高超音速在內的新型飛彈，但強調不會斥資在軍備競賽上。中國官媒《環球網》評論指出，該條約廢除，恐成為整個軍控體系崩潰的起始，開啟新一輪軍備競賽。

評論預測，INF廢掉後，導彈力量將競相增加且加快升級、換代，大國之間將重新定義什麼是「安全」，國際關係因此受到牽連，例如對結束北韓核武產生負面影響，其他地區則增加地緣政治震盪的誘因。

此事件對中國的第一個負面影響，是美方將INF多邊化的念頭，恐成為美對中施壓的新動因；第二是失去條約束縛後，估計美方將變本加厲地在中國周邊部屬攻擊性導彈力量和反導系統。

中國外交部2日就美國退出INF一事表示，多邊化涉及一系列政治、軍事、法律等複雜問題，中國對此存有關切，並反對談判新的多邊軍控條約取代現有條約，認為維護並執行現有條約才是當務之急。

美蘇1987年簽署「蘇聯和美國消除兩國中程和中短程飛彈條約（簡稱「中程核武條約）」，規定雙方不得保有、研發製造射程介於500至5500公里的陸基巡弋飛彈、彈道飛彈和其發射裝置，結束了冷戰時期的軍備競賽。

美國自2014年起便指控俄羅斯違反條約，去年12月美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）限俄羅斯於60天內摧毀違約的9M729巡弋飛彈系統，否則美方將退出INF。

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