共軍賀歲恐嚇片《戰鷹繞寶島飛》中國網友：完成統一大業

2019-02-03 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是除夕，中國人民解放軍今（3日）以「賀歲首發」為註記，上傳一首新歌《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞提到「我的戰鷹繞著寶島飛／捎來故鄉的思念輕聲喚你歸」、「聽阿里山的姑娘不斷回味／她的溫柔恰似日月潭水」，MV中除了放入中共戰機等畫面，還讓台北101大樓與中共空降兵徽同框，挑釁意味濃厚。

中共空降兵部隊官方微信帳號「我們的天空（ID碼：OurSky-kj）」今（3日）上傳新歌《我的戰鷹繞著寶島飛》MV，許多中國網友回應，「太好聽了」、「加油，早日完成國家統一大業」。

中國國防部新聞發言人大校吳謙日前曾揚言，台灣若「以武拒統只有死路一條」；空軍新聞發言人大校申進科說過，將按既定計畫繼續組織多型戰機繞飛台島巡航，並且有「堅定的意志、充分的信心和足夠的能力」，「捍衛國家主權和領土完整」。

PTT網友回應，「跟噁男差不多，偶爾到女生家樓下唱歌、放話等等」、「使用101當背景前要先取得授權吧」、「這跟韓國瑜的mv差不多感覺」、「呱吉溜滑板的youtube影片片段也被剪進去了」、「反正這也不是在youtube在支媒（中國媒體），所以也不用檢舉啥智財（智慧財產權）了」。

《我的戰鷹繞著寶島飛》歌詞：

讀余光中的鄉愁我曾流淚

那一彎海峽隔不斷山水

請海鷗轉告我的兄弟姐妹

十五的明月才更圓更美

我的戰鷹繞著寶島飛

捎來故鄉的思念輕聲喚你歸

我的戰鷹繞著寶島飛

繞著寶島飛

把每朵親愛的雲塞進我心扉

聽阿里山的姑娘不斷回味

她的溫柔恰似日月潭水

太平洋的風吹拂我銀頭盔

未曾飲一杯我心已沉醉

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