台灣旅行團上海遭車撞擊1死9傷 國台辦回應了

2019-02-03 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣雄獅旅行團今天（3日）上午9點半在上海被車撞擊，造成1死9傷悲劇。對此，中國國台辦發言人馬曉光在晚間表示，上海市已成立緊急處理小組，國台辦將會與上海市有關方面做好善後處理工作。

馬曉光表示，今天上午約9點30分，上海市黃埔區徐家匯路發生一起交通事故，造成10人受傷，其中9人為台灣遊客。目前1名台灣民眾經搶救後宣告不治，2名傷勢較重台灣民眾仍在接受治療。經警方初步調查，這起事故為駕駛人操作不當、車輛失控所致。

馬曉光指出，事故發生後，上海市高度重視，全力救治傷者，迅速成立緊急處理小組，上海市官員也到了醫院探望傷者和家屬。國台辦將會與上海市有關方面做好善後處理工作。

該雄獅旅行團是2月2日出發到江南8日遊，包含領隊共32人，今上午9點半團員正在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，被一名趙姓男子開車衝撞，1名王姓團員當場失去呼吸心跳，經送醫搶救不治，另1名團員則重傷已緊急進行開刀，其餘8名旅客則分別受輕重傷。

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