30人才抬得動！317公斤泰男「呼吸困難」 住院4天身亡

2019-02-03 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名26歲重達317公斤的男子，長年無法自主行動，日前因呼吸不順，被共計30名警察、鄰居以及救援人員抬出，送往醫院急救，無奈住院4天後仍不幸身亡。

據《泰國世界日報》報導，泰國巴蜀府一名男子通猜·占章（Thongchai Jamjang），因家裡住在漁港附近，從小就有許多海鮮可吃，也很愛吃含糖量較高的甜點，故自8歲起體重就開始瘋狂增加，等到19歲的時候他已經有230公斤，今年1月26歲的他更飆到317公斤，並出現呼吸困難和失去食慾症狀，母親因而報警求助。

警方表示，員警們獲報後到場發現，通猜因體型龐大，不僅因穿不上任何衣服而全身赤裸，更不可能用急救擔架抬起他，因此便先替他蓋上毛毯，再透過警察、鄰居以及救援人員等共計30人，合力抬起床墊，將他搬上小貨車送往醫院。

不過不幸的是，即使醫生試圖用藥效更強的藥物來穩定通猜的腎病及排泄狀況，但通猜的情況始終不見好轉，住院4天後最終仍不治死亡。

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