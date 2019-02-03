澳洲布里斯本機場突關閉 原因竟是家暴事件！

2019-02-03 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚澳洲布里斯本機場突然封鎖、撤離旅客，據稱混亂的來源是1名男子在與1名女子爭吵後，突然亮出刀子與1個疑似是炸彈的金屬盒子，警方憂心金屬盒可能是炸彈，先將民眾撤離，機場關閉2小時後才重新開放。

綜合外電報導，1名50歲的男子昨日晚上在澳洲布里斯本機場的美食廣場內，在與1名女子發生爭執後，突然亮出1把刀子，並且在桌上放了1個金屬盒子，宣稱這個盒子是枚炸彈，意圖威脅女子。

在亮出刀子威脅後，男子又一面揮舞著刀子、一面追逐逃走的女子，造成機場民眾恐慌，最後警方以不致命的豆袋槍制伏了男子。有消息指出，這名男子應是與妻子、岳母、兩名兒女一同出遊。

後來警方表示，他們在與布里斯本距離相當近、持刀男子居住的衝浪者天堂（Surfers Paradise），發現了一些危險物品，與這名持刀男子有關。持刀男子被控違反家暴法、襲警、涉嫌放置炸彈恐嚇民眾、涉嫌破壞航空相關設施等罪名，警方排除男子是恐怖分子的可能，男子目前遭到警方拘留，預計週一出庭。

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